Lashs Unique Animals of Maniton Beach, Mich. captured Best of Show honors in the 2017 Iowa State Fair Llama show held August 19. The winning llama was selected from Grand Champion females and males in the Light Wool, Medium Wool, Heavy Wool, Silky Wool, Suri Wool, Non-Breeder and Miniature divisions.

Additional results below:

COSTUME

Junior Costume — 7-11 Years Old

1) Shawna Dickinson, Wellsburg

Intermediate Costume — 12-15 Years Old

1) Rustic Ridge Llamas, Winterset

HEAVY WOOL

HW Juvenile Females — 5 – < 12 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

HW Yearling Females — 12 – < 24 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

HW Grand & Reserve Grand Female

Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Res. Grand) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

HW Juvenile Males — 5 – < 12 Months

1) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

2) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

HW Yearling Males — 12 – < 24 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

HW Two-Year Old Males — 24 – < 36 Months

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

HW Grand & Reserve Grand Male

Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Res. Grand) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

LIGHT WOOL

LW Yearling Females — 12 – < 24 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

LW Adult Females — 36 Months & Over

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

LW Grand & Reserve Grand Female

Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Res. Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

LW Juvenile Males — 5 – < 12 Months

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

2) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

LW Grand & Reserve Grand Male

Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

Res. Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MEDIUM WOOL

MW Juvenile Females — 5 – < 12 Months

1) Lazy Acres, Roberts, Wis.

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

MW Yearling Females — 12 – < 24 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Rector Llamas, Denver

3) Maplewood Ii Llamas, Ackley

4) Iowa Fortune Farm, Atkins

5) Rector Llamas, Denver

6) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

MW Adult Females — 36 Months & Over

1) Lazy Acres, Roberts, Wis.

2) Lazy Acres, Roberts, Wis.

3) Rector Llamas, Denver

4) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

5) Rustic Ridge Llamas, Winterset

6) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MW Grand & Reserve Grand Female

Grand) Lazy Acres, Roberts, Wis.

Res. Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

MW Juvenile Males — 5 – < 12 Months

1) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

MW Yearling Males — 12 – < 24 Months

1) Iowa Fortune Farm, Atkins

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

MW Two-Year Old Males — 24 – < 36 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Amanda Rector, Cedar Falls

3) Rector Llamas, Denver

MW Grand & Reserve Grand Male

Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Res. Grand) Amanda Rector, Cedar Falls

MINIATURE

MINI Juvenile Females — 5 – < 12 Months

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MINI Two-Year Old Females — 24 – < 36 Months

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MINI Grand & Reserve Grand Female

Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

Res. Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MINI Juvenile Males — 5 – < 12 Months

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MINI Yearling Males — 12 – < 24 Months

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

MINI Grand & Reserve Grand Male

Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

Res. Grand) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

NON-BREEDERS

NB Adult — 36 Months & Over

1) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

NB Grand & Reserve Grand Non-Breeder

Grand) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

PERFORMANCE

Advanced Freestyle Obstacle

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

3) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

4) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

Novice Freestyle Obstacle

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Maplewood II Llamas, Ackley

3) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

4) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

5) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

6) Iowa Fortune Farm, Atkins

7) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

8) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

9) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

10) Amanda Rector, Cedar Falls

11) Luminary Minis, Oskaloosa

12) Rector Llamas, Denver

13) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

14) Luminary Minis, Oskaloosa

Senior Freestyle Obstacle — 16-18 Years Old

1) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

4) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

Intermediate Freestyle Obstacle — 12-15 Years Old

1) Luminary Minis, Oskaloosa

2) Rustic Ridge Llamas, Winterset

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

4) Luminary Minis, Oskaloosa

5) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

6) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

7) Luminary Minis, Oskaloosa

Junior Freestyle Obstacle — 7-11 Years Old

1) Shawna Dickinson, Wellsburg

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

3) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Advanced PR/Companion

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

3) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

4) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

Novice PR/Companion

1) Maplewood II Llamas, Ackley

2) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

3) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

4) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

5) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

6) Iowa Fortune Farm, Atkins

7) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

8) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

9) Luminary Minis, Oskaloosa

10) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

11) Amanda Rector, Cedar Falls

12) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

13) Rector Llamas, Denver

14) Luminary Minis, Oskaloosa

Senior PR/Companion — 16-18 Years Old

1) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

4) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

Intermediate PR/Companion — 12-15 Years Old

1) Rustic Ridge Llamas, Winterset

2) Luminary Minis, Oskaloosa

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

4) Luminary Minis, Oskaloosa

5) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

6) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

7) Luminary Minis, Oskaloosa

Junior PR/Companion — 7-11 Years Old

1) Shawna Dickinson, Wellsburg

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

3) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Advanced Pack/Trail

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

3) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

4) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

Novice Pack/Trail

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

3) Maplewood Ii Llamas, Ackley

4) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

5) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

6) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

7) Iowa Fortune Farm, Atkins

8) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

9) Luminary Minis, Oskaloosa

10) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

11) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

12) Luminary Minis, Oskaloosa

Senior Pack/Trail — 16-18 Years Old

1) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

Intermediate Pack/Trail — 12-15 Years Old

1) Rustic Ridge Llamas, Winterset

2) Luminary Minis, Oskaloosa

3) Luminary Minis, Oskaloosa

4) Luminary Minis, Oskaloosa

Junior Pack/Trail — 7-11 Years Old

1) Shawna Dickinson, Wellsburg

2) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

PRODUCTION

Production Pair

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

3) Rector Llamas, Denver

SHOWMANSHIP

Advanced Showmanship

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

3) Amanda Rector, Cedar Falls

Senior Showmanship — 16-18 Years Old

1) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

2) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

Intermediate Showmanship — 12-15 Years Old

1) Rustic Ridge Llamas, Winterset

2) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

4) Luminary Minis, Oskaloosa

5) Luminary Minis, Oskaloosa

6) Luminary Minis, Oskaloosa

Junior Showmanship — 7-11 Years Old

1) Shawna Dickinson, Wellsburg

2) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

3) Country View Llama Ranch, Iowa Falls

SILKY WOOL

SILKY Yearling Females — 12 – < 24 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

2) Iowa Fortune Farm, Atkins

3) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

SILKY Two-Year Old Females — 24 – < 36 Months

1) Maplewood II Llamas, Ackley

2) Lazy Acres, Roberts, Wis.

SILKY Grand & Reserve Grand Female

Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Res. Grand) Iowa Fortune Farm, Atkins

SILKY Juvenile Males — 5 – < 12 Months

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

SILKY Yearling Males — 12 – < 24 Months

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

SILKY Grand & Reserve Grand Male

Grand) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

Res. Grand) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

SURI WOOL

SURI Yearling Females — 12 – < 24 Months

1) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

SURI Two-Year Old Females — 24 – < 36 Months

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

2) Rector Llamas, Denver

SURI Adult Females — 36 Months & Over

1) Lazy P Ranch, Ellsworth, Wis.

SURI Grand & Reserve Grand Female

Grand) Lashs Unique Animals, Maniton Beach, Mich.

Res. Grand) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

SURI Juvenile Males — 5 – < 12 Months

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

2) Lazy Acres, Roberts, Wis.

SURI Yearling Males — 12 – < 24 Months

1) Rector Llamas, Denver

SURI Two-Year Old Males — 24 – < 36 Months

1) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.

SURI Adult Males — 36 Months & Over

1) Ester King, Bethany Arnold, and Shandi Arnold, Hampton

SURI Grand & Reserve Grand Male

Grand) Rector Llamas, Denver

Res. Grand) Aspen Rayne Ranch, Garden City, Mo.