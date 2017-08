Brice Conover of Baxter won the Champion Gilt Berkshire Show at the 2017 Iowa State Fair. The Reserve Gilt was shown by Reed Family Berks of Ottumwa. The Grand Champion Boar banner went to Four Generations Berkshire of Ida Grove while the Reserve Champion Boar banner was awarded to Long Family Farms of Cedar.

The Premier Exhibitor award went to CJL Farms of Council Bluffs. The Premier Exhibit award is given to the exhibitor who accumulates the most points based upon the day’s placings.

Animals are divided according to farrowing date based on the other animals entered in the competition.

BERKSHIRE

Gilts – Class 1

1) CJL Farms, Council Bluffs

2) Shady Brook Farm, Oakland

3) CJL Farms, Council Bluffs

4) CJL Farms, Council Bluffs

Gilts – Class 2

1) Fly’n K Berkshires, Alvord

2) Cornhusker Genetics, Elwood, Neb.

3) Fly’n K Berkshires, Alvord

4) Cornhusker Genetics, Elwood, Neb.

5) Shady Brook Farm, Oakland

6) Shady Brook Farm, Oakland

7) West Valley Farms, Whiting

8) Cottonwood Farm, Holstein

9) Cottonwood Farm, Holstein

10) Shady Brook Farm, Oakland

11) Casey Conover, Council Bluffs

12) Biz-E-Acres Berkshires, Waverly

13) Biz-E-Acres Berkshires, Waverly

14) Casey Conover, Council Bluffs

Gilts – Class 3

1) Four Generations Berkshire, Ida Grove

2) Mike Ehlers, Denison

3) Cottonwood Farm, Holstein

4) Rourke Sisters, Iowa City

5) Mike Ehlers, Denison

6) Englands Berkshires, Clearfield

7) Pink Genetics, Douds

8) Casey Conover, Council Bluffs

9) Olson Berks, Newhall

10) Shady Brook Farm, Oakland

11) Shady Brook Farm, Oakland

Gilts – Class 4

1) Olson Berks, Newhall

2) CJL Farms, Council Bluffs

3) Ploeger Show Pigs, Pierson

4) CJL Farms, Council Bluffs

5) Double M Farms, Manly

6) Olson Berks, Newhall

7) Four Generations Berkshire, Ida Grove

8) Aaron Hoffman, Ida Grove

9) Aaron Hoffman, Ida Grove

10) Olson Berks, Newhall

Gilts – Class 5

1) Brice Conover, Baxter

2) Englands Berkshires, Clearfield

3) Casey Conover, Council Bluffs

4) Englands Berkshires, Clearfield

5) Reed Family Berks, Ottumwa

6) Reed Family Berks, Ottumwa

7) Aaron Hoffman, Ida Grove

8) Cornhusker Genetics, Elwood, Neb.

9) CJL Farms, Council Bluffs

10) Terry Weinkoetz, Afton

Gilts – Class 6

1) Reed Family Berks, Ottumwa

2) Terry Weinkoetz, Afton

3) Reed Family Berks, Ottumwa

4) Reed Family Berks, Ottumwa

5) Terry Weinkoetz, Afton

6) MPT Farms, Sloan

7) Four Generations Berkshire, Ida Grove

8) Weinkoetz Showpigs, Afton

9) Weinkoetz Showpigs, Afton

10) Weinkoetz Showpigs, Afton

Gilts – Class 7

1) Reed Family Berks, Ottumwa

2) CJL Farms, Council Bluffs

3) Greenslade Farms, Adel

4) MPT Farms, Sloan

5) Miller Acres Inc., Harcourt

6) Cottonwood Farm, Holstein

7) Cottonwood Farm, Holstein

8) Reed Family Berks, Ottumwa

9) West Valley Farms, Whiting

10) Koester Farms, Eagle Grove

Boars – Class 1

1) Shady Brook Farm, Oakland

2) CJL Farms, Council Bluffs

Boars – Class 2

1) Long Family Farms, Cedar

2) Shady Brook Farm, Oakland

3) Shady Brook Farm, Oakland

4) West Valley Farms, Whiting

5) Cottonwood Farm, Holstein

6) Cottonwood Farm, Holstein

7) Shady Brook Farm, Oakland

8) West Valley Farms, Whiting

9) Biz-E-Acres Berkshires, Waverly

10) Casey Conover, Council Bluffs

11) Casey Conover, Council Bluffs

Boars – Class 3

1) Four Generations Berkshire, Ida Grove

2) Toenjes Show Pigs, Center Junction

3) Rourke Sisters, Iowa City

4) Toenjes Show Pigs, Center Junction

5) Aaron Hoffman, Ida Grove

6) Aaron Hoffman, Ida Grove

Boars – Class 4

1) Brice Conover, Baxter

2) Rourke Sisters, Iowa City

3) Brice Conover, Baxter

4) Reed Family Berks, Ottumwa

5) CJL Farms, Council Bluffs

6) Terry Weinkoetz, Afton

7) Terry Weinkoetz, Afton

8) Terry Weinkoetz, Afton

9) CJL Farms, Council Bluffs

10) Weinkoetz Showpigs, Afton

Boars – Class 5

1) Double M Farms, Manly

2) Pink Genetics, Douds

3) Reed Family Berks, Ottumwa

4) West Valley Farms, Whiting

5) Miller Acres Inc., Harcourt

Champion & Reserve Gilt

Champion) Brice Conover, Baxter

Reserve) Reed Family Berks, Ottumwa

Champion & Reserve Boar

Grand) Four Generations Berkshire, Ida Grove

Reserve) Long Family Farms, Cedar

Premier Exhibitor

1) CJL Farms, Council Bluffs