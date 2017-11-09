 
 
 
 
Description Amount
ADVANCED DOOR CONTROL SOLUTIONS, 78.61
AHLERS & COONEY, P.C. 147.00
ALISSA MANN 152.89
ALLIANT ENERGY 373.83
AMAZON 1,375.00
AMAZON 991.59
AMERICAN BOTTLING CO. 839.82
ANDERSON ERICKSON DAIRY 6,919.77
ANDREW NOE 75.48
ANDY MCDONALD 120.00
ANGIE KLINZING 60.00
ANNALISE DUFFY 21.61
ANTHONY CHURCH 4.50
APPLE COMPUTER, INC. 290.00
ARNOLD MOTOR SUPPLY, LLP 527.35
ASAC 7,005.69
ASHLEY HESSON 251.43
ATCO INTERNATIONAL 1,183.89
BARBER FIXIT EQUIPMENT & RENTAL LLC 181.88
BARNES FURNITURE, INC. 139.99
BENTON COUNTY AUDITOR 2,238.33
BILL YUSKA 75.00
BLOOMSBURY FARMS INC. 545.00
BMO HARRIS MASTERCARD 1,520.00
BRENDA DEL ORIER 10.55
BSN SPORTS 5,069.61
CAPITAL SANITARY SUPPLY 3,807.20
CASH FOR SPORTS GATE 1,350.00
CEDAR RAPIDS COMMUNITY SCHOOL 219.72
CENTRAL RIVERS AEA 30.00
CENTURY LINK 674.63
CENTURY LINK BUSINESS 62.59
CHANEY ELECTRONICS, INC 110.30
CHEMSEARCH 552.66
CHERRYDALE FARMS 15,686.10
CITY OF SHELLSBURG 878.07
CONTINENTAL RESEARCH CORPORATION 371.83
COOTS MATERIALS CO., INC 20.00
COTTON GALLERY LTD 449.00
CRESCENT ELEC. SUPPLY CO 1,279.01
CROSS DILLON TIRE-DES MOINES 435.00
CYNTHIA CHYMA 125.90
DANIELLE MANNING 165.00
DAVE WESSLING 40.00
DAVID CONDRY 95.03
DEANNA BURROUGHS 5.36
DEMCO 525.42
DENISE MCKNIGHT 11.36
DERLEIN SCALE, INC 140.00
DOUG MARTENS 135.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP 1,112.45
EDWARDS PLUMBING & HEATING 148.73
ERVIN MOTOR CO. 810.51
EVANS PREFERRED EXTERIOR 2,276.60
EXPANDING EXPRESSION 273.90
FAREWAY STORES 770.34
FLAGHOUSE, INC. 15.00
FLINN SCIENTIFIC INC. 160.40
FLOWERS BY NATURE’S CORNER, LLC 121.00
FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC. 2,843.69
FRY & ASSOCIATES, INC. 572.89
GAIL SHOWMAN 204.02
GIFTS OF HOPE 420.00
GRAINGER, INC 155.99
GRANT WOOD AEA (INVOICES) 1,135.73
GRAYBILL ELECTRONICS, INC. 562.37
GREENWOOD CLEANING SYSTEMS 4,272.50
HAASCO LTD 1,640.00
HARTLAND LUBRICANTS & CHEMICALS 79.14
HERBS GARBAGE HAULING INC 1,350.00
HOLIDAY INN-AIRPORT 212.80
HOLIDAY INN-DOWNTOWN DM 133.28
HOTSY CLEANING SYSTEMS 807.00
IA HS SPEECH ASSOC. 345.00
IA SCHS. BLDGS & GROUNDS ASSOC 200.00
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY 3,595.00
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS 222.50
IOWA ASCD 780.00
IOWA ASSOC. OF SCHOOL BOARDS 140.00
IOWA BASKETBALL COACHES ASSOCIATION 130.00
IOWA CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION, 35.00
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOCIATION 15.00
IOWA WALL SAWING 1,810.00
ITAG 590.00
J.W. PEPPER & Sons of MINNEAPOLIS, Inc. 1,338.71
JAMARCO CLARK 75.00
JAMES BOYD 160.00
JEFF MANGOLD 118.86
JIM MURRAY 386.28
JIM STRUVE 75.00
JODI BIERSCHENK 147.00
JODIE ANDERSON 183.51
JOHN DEERE FINANCIAL 319.31
JOHNSTONE SUPPLY OF WATERLOO 311.66
JOSTENS 646.76
JULIE BUROW 35.64
JUSTIIN TRITZ 53.00
KASAL BROTHERS REPAIR 135.00
KAUDER RACING, LLC 371.00
KAYLA SQUIRES 149.00
KELVIN LP 481.50
KEVIN MOSER 160.00
KROMMINGA MOTORS 300.49
KURT’S ENTERPRISES 92.00
LAGRANGE PHARMACY INC 182.66
LAMAR COMPANIES 1,200.00
LAURA PAYNE 45.75
LEAH EDWARDS PHOTOGRAPHY 100.00
LENNY MAIS 75.00
LINDSEY OTTO 153.59
LOIS MARTIN 301.10
LOTUS CHINESE RESTAURANT 50.00
MAC HEAD QUARTERS 399.96
MARCY HORST 717.02
MARION JANITORIAL SUPPLY 1,121.71
MATT OR RACHEL ANDERSON 71.00
MCDOWELLS 68.60
MCK PHOTO AND VIDEO 150.00
MH EQUIPMENT Co. 484.82
MONKEYTOWN 1,690.25
NATIONAL FFA ORGANIZATION 2,285.00
NEFF CO. 547.80
NEW CENTURY FS, INC. 8,004.03
NPC INTERNATIONAL 3,290.08
OFFICE EXPRESS 2,145.50
PAN-O-GOLD BAKING CO. 1,325.25
PAT LOUGHREN 160.00
PAUL HUMBPREYS 2,477.00
PERRY WRIGHT SOUND 2,870.05
PETTY CASH 95.20
PIZZA RANCH-VINTON 173.86
PLUMB SUPPLY COMPANY LLC 194.88
PRAIRIE MEADOWS RACETRACK & CASINO, 873.60
PREMIER COPIERS, PRINTERS, IT SERVICE 88.18
PSAT/NMSQT 736.00
RACHEL RAMMELSBERG 56.06
RAMADA INN TROPICS RESORT-DES MOINES 72.80
RANKIN COMMUNICATIONS SYSTEMS INC 55.00
REBECCA HAINES 50.00
REINHART FOOD SERVICE 20,539.74
ROBERT ELWICK 50.00
ROCKET’s LAPORTE CITY BAKERY 75.00
ROSE RELF 10.84
ROSS CODER 30.00
SAM’S CLUB DIRECT 125.00
SARAH MATHIS 28.82
SCHMIDT HEATING & COOLING 212.11
SCHOOL BUS SALES CO. 57.88
SCHOOL HEALTH CORPORATION 993.50
SCHOOL SPECIALTY INC 77.00
SCHUMACHER ELEVATOR CO. INC. 315.54
SHELLSBURG GROCERY DBA ROYS 100.97
SHELLSBURG PRESCHOOL 25.00
SHELLSBURG QUICK STOP 9.02
SOCIAL THINKING 277.00
STANLEY ROOFING LLC 544.00
SUBWAY-VINTON 80.00
SUPER DOLLAR STORE 32.63
TERMINIX 180.00
THARP DESIGN & LETTERING 3,500.45
THE LINCOLN LIBRARY, INC 208.00
TREASURER-STATE OF IOWA 42.00
US CELLULAR CENTER 168.22
VINTON LIONS CLUB 180.00
VINTON LIVEWIRE 118.50
VINTON NEWSPAPERS 301.64
VINTON TIRE & AUTO 15.00
VINTON TROPHY & AWARDS 403.80
VIRGINIA GAY HOME HEALTH AGENCY 1,320.00
V-S LUNCH FUND 50,123.70
WAMAC CONFERENCE 2,160.00
WEST MUSIC COMPANY 258.78
WEST MUSIC COMPANY 803.12
WILLIAM ‘BILL’ CONNELLY 160.00
WILLIAM ‘BILL’ UTTERBACK 170.00
WILLIAM COOPER 75.00
ZANER-BLOSER EDUCATIONAL PUBLISHERS 1,258.95
TOTAL 208,191.52