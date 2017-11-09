|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Description
|Amount
|ADVANCED DOOR CONTROL SOLUTIONS,
|78.61
|AHLERS & COONEY, P.C.
|147.00
|ALISSA MANN
|152.89
|ALLIANT ENERGY
|373.83
|AMAZON
|1,375.00
|AMAZON
|991.59
|AMERICAN BOTTLING CO.
|839.82
|ANDERSON ERICKSON DAIRY
|6,919.77
|ANDREW NOE
|75.48
|ANDY MCDONALD
|120.00
|ANGIE KLINZING
|60.00
|ANNALISE DUFFY
|21.61
|ANTHONY CHURCH
|4.50
|APPLE COMPUTER, INC.
|290.00
|ARNOLD MOTOR SUPPLY, LLP
|527.35
|ASAC
|7,005.69
|ASHLEY HESSON
|251.43
|ATCO INTERNATIONAL
|1,183.89
|BARBER FIXIT EQUIPMENT & RENTAL LLC
|181.88
|BARNES FURNITURE, INC.
|139.99
|BENTON COUNTY AUDITOR
|2,238.33
|BILL YUSKA
|75.00
|BLOOMSBURY FARMS INC.
|545.00
|BMO HARRIS MASTERCARD
|1,520.00
|BRENDA DEL ORIER
|10.55
|BSN SPORTS
|5,069.61
|CAPITAL SANITARY SUPPLY
|3,807.20
|CASH FOR SPORTS GATE
|1,350.00
|CEDAR RAPIDS COMMUNITY SCHOOL
|219.72
|CENTRAL RIVERS AEA
|30.00
|CENTURY LINK
|674.63
|CENTURY LINK BUSINESS
|62.59
|CHANEY ELECTRONICS, INC
|110.30
|CHEMSEARCH
|552.66
|CHERRYDALE FARMS
|15,686.10
|CITY OF SHELLSBURG
|878.07
|CONTINENTAL RESEARCH CORPORATION
|371.83
|COOTS MATERIALS CO., INC
|20.00
|COTTON GALLERY LTD
|449.00
|CRESCENT ELEC. SUPPLY CO
|1,279.01
|CROSS DILLON TIRE-DES MOINES
|435.00
|CYNTHIA CHYMA
|125.90
|DANIELLE MANNING
|165.00
|DAVE WESSLING
|40.00
|DAVID CONDRY
|95.03
|DEANNA BURROUGHS
|5.36
|DEMCO
|525.42
|DENISE MCKNIGHT
|11.36
|DERLEIN SCALE, INC
|140.00
|DOUG MARTENS
|135.00
|DR PEPPER SNAPPLE GROUP
|1,112.45
|EDWARDS PLUMBING & HEATING
|148.73
|ERVIN MOTOR CO.
|810.51
|EVANS PREFERRED EXTERIOR
|2,276.60
|EXPANDING EXPRESSION
|273.90
|FAREWAY STORES
|770.34
|FLAGHOUSE, INC.
|15.00
|FLINN SCIENTIFIC INC.
|160.40
|FLOWERS BY NATURE’S CORNER, LLC
|121.00
|FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS, INC.
|2,843.69
|FRY & ASSOCIATES, INC.
|572.89
|GAIL SHOWMAN
|204.02
|GIFTS OF HOPE
|420.00
|GRAINGER, INC
|155.99
|GRANT WOOD AEA (INVOICES)
|1,135.73
|GRAYBILL ELECTRONICS, INC.
|562.37
|GREENWOOD CLEANING SYSTEMS
|4,272.50
|HAASCO LTD
|1,640.00
|HARTLAND LUBRICANTS & CHEMICALS
|79.14
|HERBS GARBAGE HAULING INC
|1,350.00
|HOLIDAY INN-AIRPORT
|212.80
|HOLIDAY INN-DOWNTOWN DM
|133.28
|HOTSY CLEANING SYSTEMS
|807.00
|IA HS SPEECH ASSOC.
|345.00
|IA SCHS. BLDGS & GROUNDS ASSOC
|200.00
|INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY
|3,595.00
|INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
|222.50
|IOWA ASCD
|780.00
|IOWA ASSOC. OF SCHOOL BOARDS
|140.00
|IOWA BASKETBALL COACHES ASSOCIATION
|130.00
|IOWA CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION,
|35.00
|IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOCIATION
|15.00
|IOWA WALL SAWING
|1,810.00
|ITAG
|590.00
|J.W. PEPPER & Sons of MINNEAPOLIS, Inc.
|1,338.71
|JAMARCO CLARK
|75.00
|JAMES BOYD
|160.00
|JEFF MANGOLD
|118.86
|JIM MURRAY
|386.28
|JIM STRUVE
|75.00
|JODI BIERSCHENK
|147.00
|JODIE ANDERSON
|183.51
|JOHN DEERE FINANCIAL
|319.31
|JOHNSTONE SUPPLY OF WATERLOO
|311.66
|JOSTENS
|646.76
|JULIE BUROW
|35.64
|JUSTIIN TRITZ
|53.00
|KASAL BROTHERS REPAIR
|135.00
|KAUDER RACING, LLC
|371.00
|KAYLA SQUIRES
|149.00
|KELVIN LP
|481.50
|KEVIN MOSER
|160.00
|KROMMINGA MOTORS
|300.49
|KURT’S ENTERPRISES
|92.00
|LAGRANGE PHARMACY INC
|182.66
|LAMAR COMPANIES
|1,200.00
|LAURA PAYNE
|45.75
|LEAH EDWARDS PHOTOGRAPHY
|100.00
|LENNY MAIS
|75.00
|LINDSEY OTTO
|153.59
|LOIS MARTIN
|301.10
|LOTUS CHINESE RESTAURANT
|50.00
|MAC HEAD QUARTERS
|399.96
|MARCY HORST
|717.02
|MARION JANITORIAL SUPPLY
|1,121.71
|MATT OR RACHEL ANDERSON
|71.00
|MCDOWELLS
|68.60
|MCK PHOTO AND VIDEO
|150.00
|MH EQUIPMENT Co.
|484.82
|MONKEYTOWN
|1,690.25
|NATIONAL FFA ORGANIZATION
|2,285.00
|NEFF CO.
|547.80
|NEW CENTURY FS, INC.
|8,004.03
|NPC INTERNATIONAL
|3,290.08
|OFFICE EXPRESS
|2,145.50
|PAN-O-GOLD BAKING CO.
|1,325.25
|PAT LOUGHREN
|160.00
|PAUL HUMBPREYS
|2,477.00
|PERRY WRIGHT SOUND
|2,870.05
|PETTY CASH
|95.20
|PIZZA RANCH-VINTON
|173.86
|PLUMB SUPPLY COMPANY LLC
|194.88
|PRAIRIE MEADOWS RACETRACK & CASINO,
|873.60
|PREMIER COPIERS, PRINTERS, IT SERVICE
|88.18
|PSAT/NMSQT
|736.00
|RACHEL RAMMELSBERG
|56.06
|RAMADA INN TROPICS RESORT-DES MOINES
|72.80
|RANKIN COMMUNICATIONS SYSTEMS INC
|55.00
|REBECCA HAINES
|50.00
|REINHART FOOD SERVICE
|20,539.74
|ROBERT ELWICK
|50.00
|ROCKET’s LAPORTE CITY BAKERY
|75.00
|ROSE RELF
|10.84
|ROSS CODER
|30.00
|SAM’S CLUB DIRECT
|125.00
|SARAH MATHIS
|28.82
|SCHMIDT HEATING & COOLING
|212.11
|SCHOOL BUS SALES CO.
|57.88
|SCHOOL HEALTH CORPORATION
|993.50
|SCHOOL SPECIALTY INC
|77.00
|SCHUMACHER ELEVATOR CO. INC.
|315.54
|SHELLSBURG GROCERY DBA ROYS
|100.97
|SHELLSBURG PRESCHOOL
|25.00
|SHELLSBURG QUICK STOP
|9.02
|SOCIAL THINKING
|277.00
|STANLEY ROOFING LLC
|544.00
|SUBWAY-VINTON
|80.00
|SUPER DOLLAR STORE
|32.63
|TERMINIX
|180.00
|THARP DESIGN & LETTERING
|3,500.45
|THE LINCOLN LIBRARY, INC
|208.00
|TREASURER-STATE OF IOWA
|42.00
|US CELLULAR CENTER
|168.22
|VINTON LIONS CLUB
|180.00
|VINTON LIVEWIRE
|118.50
|VINTON NEWSPAPERS
|301.64
|VINTON TIRE & AUTO
|15.00
|VINTON TROPHY & AWARDS
|403.80
|VIRGINIA GAY HOME HEALTH AGENCY
|1,320.00
|V-S LUNCH FUND
|50,123.70
|WAMAC CONFERENCE
|2,160.00
|WEST MUSIC COMPANY
|258.78
|WEST MUSIC COMPANY
|803.12
|WILLIAM ‘BILL’ CONNELLY
|160.00
|WILLIAM ‘BILL’ UTTERBACK
|170.00
|WILLIAM COOPER
|75.00
|ZANER-BLOSER EDUCATIONAL PUBLISHERS
|1,258.95
| TOTAL
|208,191.52