Rjtnt Farm of Lawler exhibited the Grand Champion Bull and the Champion Iowa Bull in the Miniature Herford Cattle Show judged August 18 at the 2017 Iowa State Fair.

Smith Mini Herefords of Fairfield took home the Reserve Grand Champion Bull banner and the Premier Breeder banner.

Grand Champion Prospect Steer was award to Rolling Hills Minature Herefords of Blakesburg.

Reserve Grand Champion Prospect Steer honors were awarded to Larry Harmon of Tekamah, Neb.

Premier Exhibitor honors were awarded to Rolling Hills Minature Herefords. The Premier Exhibitor Award is given to the exhibitor who accumulates the most points based upon the day’s placings.

Complete results follow (names, hometowns and animal identification):

Junior Heifer Calf — Jan. 1, 2017 & After

1) Cale Jensen, Plainfield, JMHF Milky Way 1752 – 31.5″, 5/2/2017, 43811483

2) Edgewood Farm, Libertyville, EF Fantana 331f – 29.5″, 5/12/2017, 43812753

Junior Heifer Calf — Jan. 1, 2017 & After

1) Larry Harmon, Tekamah, Neb., Lucy HSC 117E/ET 33″, 3/28/2017, 43811576

2) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield, TAY KING’S REBA – 32″, 3/20/2017, 43809986

3) Smith Mini Herefords, Fairfield, SMH STELLA 115 – 31″, 4/11/2017, 43815873

4) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, RHH Sally – 33″, 4/15/2017, 43793927

5) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield, TAY KING’S ABBY – 32″, 4/11/2017, 43809996

6) 22 Cattle Company, Orange City, KCs Lil Jodi – 34″, 4/5/2017, 43816730

Junior Heifer Calf — Jan 1, 2017 & After

1) Kinsey Coffey, Garden Grove, SK Silly Sophie – 32″, 3/2/2017, 43782112

2) Smith Mini Herefords, Fairfield, CJ SKY’S MINI MOUSE 209 – 32″, 3/18/2017, 43793933

3) Cailyn Husmann, Clarence, Ruby – 31″, 3/5/2017, 43815549

4) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Stormy DK22 – 36″, 3/6/2017

5) LiL KaF Ranch, Mechanicsville, KAF Sparkling Bridget – 32″, 3/2/2017, 43787570

6) Meyer Farms, Garrison, MF FRANCESCA – 32.5″, 3/17/2017, 43805246

7) Meyer Farms, Garrison, MF Emma – 34.5″, 3/16/2017, 43805245

Junior Heifer Calf — Jan. 1, 2017 & After

1) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K My Maria DK20 – 32.5″, 2/22/2017, 43806852

2) Smith Mini Herefords, Fairfield, SMH LANA 111 – 34″, 2/10/2017, 43815869

3) Brookelynn Kreel, Mechanicsville, KAF Poppy – 35″, 2/3/2017, 43787557

4) Christenson Cattle Company, Linden, CX3 Oliver’s Star – 35.5″, 2/1/2017, 43776833

5) 22 Cattle Company, Orange City, 22 Current Equity ET- 35″, 2/15/2017, 43816742

6) Cailyn Husmann, Clarence, Curly Q – 33.5″, 2/18/2017, 43815550

Fall & Winter Senior Heifer Calf — Sept. 1 – Dec. 31, 2016

1) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, RHH Sunflower II – 38″, 9/28/2016, 43804153

2) CARLEY,DREW & BRYNN KINTZLE, Epworth, RJTNT EMMA 416 – 38″, 9/3/2016, 43742137

3) Curran Cattle Promotions, Chariton, LL JYPSY ET – 514, 9/8/2016, 43765841

4) Christenson Cattle Company, Linden, CX3 Jules – -36″, 10/15/2016, 43776835

5) Lacey Rouse, Mechanicsville, RFC Whisper’s Harley Davidson – 39″, 9/1/2016, 43769696

6) Heather Mueller, Porterfield, Wis., MG Miss Harper Lou – 35″, 9/13/2016, 43784373

Summer Senior Heifer — May 1 – Aug. 30, 2016

1) Callie Jensen, Plainfield, KAP Clint’s Mystik Misti – 40.25″, 7/2/2016, 43744289

2) Brenna Thorson, Rudolph, Wis., Thf Lucky Bubbles 631 – 39″, 8/10/2016, 43728576

3) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield, TAY KING’S BUG – 41″, 8/24/2016, 43767324

4) River Ridge Mini-Herefords, Eldon, RR Lexi – 39″, 7/2/2016, 43742394

Summer Senior Heifer — May 1 – Aug. 30, 2016

1) Goretska Livestock, Corydon, TAY King’s Pearl – 41″, 6/6/2016, 43696164

2) Skylar Coffey, Garden Grove, SHF Kiels Becca – 41″, 6/16/2016, 43762253

3) RFD Miniature Herefords, Seymour, Ind., RFD June Bejou – 39.5″, 6/23/2016, 43766345

4) River Ridge Mini-Herefords, Eldon, RR Elly – 40″, 6/24/2016, 43742393

5) Brenda Streeter, New Virginia, SHH Lily – 40″, 6/22/2016, 43731973

6) River Ridge Mini-Herefords, Eldon, RR Clover – 37.5″, 6/21/2016, 43742392

Summer Senior Heifer — May 1. – Aug. 30, 2016

1) RJTNT Farm, Lawler, RJTNT 216 – 38″, 5/15/2016, 43742135

2) Callie Jensen, Plainfield, KAP Clint’s Lil Kile ET – 40″, 5/3/2016, 43698693

3) Hogan Show Cattle, Lenox, Miss Tricky Mickey – 40″, 5/16/2016, 43759563

4) RFD Miniature Herefords, Seymour, Ind., RFD Striker’s Indy Mist – 41.5″, 5/4/2016, 43699692

5) Abby Findley, Lovilia, Miss Maine Aim Ruby – 38″, 5/28/2016, 43734869

Spring Senior Heifer — Jan. 1 – April 30, 2016

1) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, RHH Flowers II – 41.5″, 4/20/2016, 43695756

2) Carlee Farms, Marshalltown, RFD Hannah Naomi – 40″, 4/30/2016, 43699697

3) Lillibridge Land & Cattle, Vinton, SMH MISS TOPAZ 100 – 37.5″, 4/18/2016, 43706029

4) Brenda Streeter, New Virginia, SHH Ginger – 38″, 4/25/2016, 43731975

5) Ryan Faidley, Colfax, BGB Dee Dee – 41″, 4/19/2016, 43700513

6) Frog Hollow Miniature Herefords, West Union, FHMH Tuffs Darling Doris – 40″, 4/18/2016, 43682560

Spring Senior Heifer — Jan. 1 – April 30, 2016

1) Burns Angus, Oxford, Double K Pearls Hope DK14 – 41.5″, 4/10/2016, 43682319

2) Goretska Livestock, Corydon, TAY King’s Ruby – 41″, 4/1/2016, 43696174

3) 22 Cattle Company, Orange City, 22 Nika Lil Avia 678 – 42″, 4/12/2016, 43719948

4) VW Farms, Osceola, KAF Nellie – 35″, 4/2/2016, 43690126

5) Heather Mueller, Porterfield, Wis., Miss Josie Blue Skies – 39″, 4/16/2016, 43716980

Spring Senior Heifer — Jan 1. – April 30, 2016

1) Van Vliet Farms, Pella, VVF DAISY D2 – 41.5″, 3/28/2016, 43779005

2) Brenna Thorson, Rudolph, Wis., Thf Blossom Rae 618 – 41″, 3/30/2016, 43745711

3) Frog Hollow Miniature Herefords, West Union, FHMH B. Strong – 37″, 3/26/2016, 43671072

4) KATH FAMILY FARM, Hollandale, Minn., KAP Hali’s Home – 40.5″, 3/28/2016, 43698694

Spring Senior Heifer — Jan. 1 – April 30, 2016

1) Meyer Farms, Garrison, MF Ella – 42″, 3/13/2016, P43690238

2) Kylee Reed, Ottumwa, KAF PRISCILLA – 40″, 3/10/2016, 43689478

3) Meyer Farms, Garrison, MF Baby C – 43.5″, 3/7/2016, 43690055

4) Lacey Rouse, Mechanicsville, RFC Sophie’s Cinnamon Sugar – 38.5″, 3/2/2016, 43682012

Spring Senior Heifer — Jan. 1 – April 30, 2016

1) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Ivy League DK13 – 44″, 2/28/2016, 43682322

2) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, RHH Snow Flake II – 41.5″, 1/5/2016, 43744149

3) Smith Mini Herefords, Fairfield, SMH RISA’S LIL RUBY 184 – 42″, 1/18/2016, 43687778

4) Conner Reed, Ottumwa, GEM – 40″, 2/18/2016, 4360119

5) A&J Cattle, Agency, Dory – 37.5″, 1/3/2016, P43719290

Senior Heifer — Sept. 1 – Dec. 31, 2015

1) Bear Grove Beef, Colfax, BGB Chloe 11C – 41″, 11/9/2015, 43671403

2) Lillibridge Land & Cattle, Vinton, RJTNT LITTLE SADIE – 40″, 10/8/2015, 43646933

3) Vwfarms2, Osceola, Maggie – 40″, 9/12/2015, 43720853

Cow/Calf Pair

1) Cale Jensen, Plainfield, BPTR Cookie(WITH CALF 05/02/2017) 44″, 7/1/2014, 43572861

2) KATH FAMILY FARM, Hollandale, Minn., Sherdells Ula(WITH CALF 05/22/2017) – 44″, 3/9/2014, 43485772

3) Smith Mini Herefords, Fairfield, CJ RISA’S LIL SKY 204(WITH CALF 03/18/2017) -44.5″, 1/15/2015, 43569317

4) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, SMH Lexie(WITH CALF 4/15/2017) – 43″, 3/8/2013, 43395545

Junior Bull Calf — Jan. 1, 2017 & After

1) Smith Mini Herefords, Fairfield, SMH CYCLONES CHAMP 110 – 36″, 2/8/2017, 43793931

2) D. McCall, Albuquerque, N.M., Nash Adie ET – 33.5″, 3/15/2017, 43809024

3) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Ace In The Hole DK25 – 32″, 4/17/2017, 4380868

4) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield, TAY KING”S BUSTER – 34″, 3/25/2017, 43809983

5) Frog Hollow Miniature Herefords, West Union, FHMH Stand By Your Man – 32″, 1/23/2017, 43790825

6) COLT REED, Ottumwa, ALL OUT OF CASH – 34″, 3/24/2017, 43810597

7) KATH FAMILY FARM, Hollandale, Minn., MPK Enuf’s Uker – 30″, 5/22/2017, Pending

Late Senior Bull — July 1 – Dec. 31, 2016

1) RJTNT Farm, Lawler, RJTNT 516 – 39.5″, 9/15/2016, 43742138

2) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, Horseshoe B Mr 203D Hot Wheels – 34″, 10/2/2016, 43774382

3) 22 Cattle Company, Orange City, 22 Mack Truck ET 008 – 42″, 9/28/2016, 43825753

4) Brighton Rouse, Mechanicsville, RFC Jonah’s Lone Ranger – 38″, 9/9/2016, 43769697

Early Senior Bull — Jan. 1 – June 30, 2016

1) RJTNT Farm, Lawler, RJTNT 316 – 42″, 6/2/2016, 43742136

2) KATH FAMILY FARM, Hollandale, Minn., KAP Regis Hunter ET – 42″, 6/22/2016, 43794093

3) Brighton Rouse, Mechanicsville, SPF Chieftian – 41.25″, 5/29/2016, 43728277

4) High Performance Livestock, Union, RJTNT 116 ET – 41.5″, 5/2/2016, 43701941

Early Senior Bull — Jan. 1 – June 30, 2016

1) Kylee Reed, Ottumwa, ALL OUT OF MONEY – 44″, 3/18/2016, 43695227

2) Carlee Farms, Marshalltown, Carlee Flashy Bart – 42″, 4/10/2016, 43712908

3) River Ridge Mini-Herefords, Eldon, RR Jasper – 39″, 4/18/2016, 43695716

4) Heather Mueller, Porterfield, Wis., MF Master Hercules – 41″, 4/27/2016, 43784370

Two Year Old Bull — Jan. 1 – Dec. 31, 2015

1) LiL KaF Ranch, Mechanicsville, KAF Mo Money – 46″, 2/9/2015, 43554225

Prospect Steer — Aug. 1, 2016 – Aug. 1, 2017

1) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield, TAY KING’S DOZER – 33″, 4/20/2017, 43810004

2) Iowa Foam, Nevada, SMH Cyclones Monte – 30″, 5/21/2017, 43812524

3) Brennen Kreel, Mechanicsville, KAF Thunder – 25″, 5/19/2017, 43807466

Prospect Steer — Aug. 1, 2016 – Aug. 1, 2017

1) Larry Harmon, Tekamah, Neb., Roscoe HSC 217 – 31″, 3/20/2017, 43811574

2) LiL KaF Ranch, Mechanicsville, KAF Nitro – 31″, 3/20/2017, 43787559

3) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Pearl’s Jasper DK23 – 31″, 3/25/2017, 43806861

4) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Top Gun DK24 – 33″, 3/25/2017, 43806864

5) Lil Kaf Ranch, Mechanicsville, KAF OLLIE – 32″, 3/27/2017, 43787558

6) Loyds Shorthorn Cattle/Mini Herefords, New London, Kylies Tommy – 34″, 3/12/2017, 43826010

Prospect Steer — Aug. 1, 2016 – Aug. 1, 2017

1) Christenson Cattle Company, Linden, CX3 Twelve Below – 34″, 12/17/2016, 43776834

2) LiL KaF Ranch, Mechanicsville, KAF Duke – 33″, 1/9/2017, 43787555

3) LiL KaF Ranch, Mechanicsville, KAF Young Gun – 34″, 2/4/2017, 43787564

Prospect Steer — Aug. 1, 2016 – Aug. 1, 2017

1) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg, RHH Donald – 39″, 8/2/2016, 43744147

Two Females

1) Rolling Hill’s Minature Herefords, Blakesburg

2) Rfd Miniature Herefords, Seymour, Ind.

3) Smith Mini Herefords, Fairfield

4) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield

5) River Ridge Mini-Herefords, Eldon

6) Meyer Farms, Garrison

Two Bulls

1) RJTNT Farm, Lawler

Get of Sire

1) Taylor Miniature Herefords, Bloomfield

2) Smith Mini Herefords, Fairfield

3) Christenson Cattle Company, Linden

Champion & Reserve Junior Heifer Calf

Champion) Jensen Angus Farm, Plainfield, JMHF Milky Way 1752

Reserve) Larry Harmon, Tekamah, Neb., Lucy HSC 117E ET

Champion & Reserve Fall/Winter Senior Heifer Calf

Champion) Rolling Hills Minature Herefords, Blakesburg, RHH Sunflower II

Reserve) Carley, Drew & Brynn Kintzle, Epworth, RJTNT Emma 416

Champion & Reserve Summer Senior Heifer

Champion) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 216

Reserve) Callie Jensen, Plainfield, KAP Clints Lil Kile ET

Champion & Reserve Spring Senior Heifer

Champion) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Ivy League DK13

Reserve) Rolling Hills Minature Herefords, Blakesburg, RHH Flowers II

Champion & Reserve Senior Heifer

Champion) Bear Grove Beef, Colfax, BGB Chloe 11C

Reserve) Lillibridge Land & Cattle, Vinton, RJTNT Little Sadie

Grand Champion & Reserve Heifer

Grand) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 216

Res. Grand) Double K Mini Herefords, Walcott, Double K Ivy Leauge DK13

Champion Iowa Female

Champion) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 216

Champion & Reserve Cow/Calf

Champion) Jensen Angus Farm, Plainfield, BPTR Cookie

Reserve) Kath Family Farm, Hollandale, Minn., Sherdells Ula

Champion & Reserve Junior Bull Calf

Champion) Smith Mini Herefords, Fairfield, SMH Cyclones Champ 110

Reserve) D. Mccall, Albuquerque, N.M., Nash Adie ET

Champion & Reserve Late Senior Bull

Champion) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 516

Reserve) Rolling Hills Minature Herefords, Blakesburg, Horseshoe B Mr 203D Hot Wheels

Champion & Reserve Early Senior Bull

Champion) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 316

Reserve) Kylee Reed, Ottumwa, All Out Of Money

Champion & Reserve Two Year Old Bull

Champion) Lil Kaf Ranch, Mechanicsville, KAF Mo Money

Grand Champion & Reserve Bull

Grand) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 316

Res. Grand) Smith Mini Herefords, Fairfield, SMH Cyclones Champ 110

Champion Iowa Bull

Champion) Rjtnt Farm, Lawler, RJTNT 316

Grand Champion & Reserve Prospect Steer

Grand) Rolling Hills Minature Herefords, Blakesburg, RHH Donald

Res. Grand) Larry Harmon, Tekamah, Neb., Roscoe HSC 217