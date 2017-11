One of my all time favorite things to do, is to honor our veterans.

The last several years, Vinton Today has invited our readers to submit names and photos of their veterans if they would like to honor them in this edition.

We know there are many more out there. Sometimes the veteran may not want to be recognized in this way, and that’s okay, I understand that completely.

But for the ones that said, “Sure, include my name and picture!” or the families that said, “Hey put my relative in!” we’re thrilled to do it!

These men and women, listed or not, are the backbone of our country.

These are the ones that have sacrificed their lives and put their family on pins and needles while they deployed. Most came back home after their time was done, some weren’t as fortunate.

To all of you, and your families, we’d like to take this little way to say a huge, Thank You.

As always, if you’d like us to include your Veteran for our next year’s recognition, simply comment below, send us an email at VintonToday@hotmail,com or drop us a note on Facebook and we’ll happily add them to the list.

Ladies and Gentlemen that have served this great country, all of us thank you. May God bless each and every one of you!

A

Cecil Duane Abernathey , Navy ~ Jeff Abernathey ~ Harry “Carl” Ackman ,WWII Army ~ Benham Adams , Navy, 1942-46 ~ Dan Adams ~ James “Barry” Adams ~ Russell Adams , U.S.Army, Korea ~ Joshua Adrian ~ Wayne Agnew , WWII ~ Beverly Ahlmeeyer , Navy, 1974-94 ~ Roger Albert ~ Lowell Albright ~ Ronald Albright ~ Gordon Allee , WWII ~ Dale Alpers ~ Lester Alpers , Army, WWII ~ Roy Alpers , Army, WWII ~ Stanley Alpers , Army, Korean Conflict ~ C. Bradley Anderson Navy 1978-1984 ~ Carl (Swede) Anderson Army Korea ~ Howard Anderson ~ John Anderson ~ Paul Anderson , Army ~ Scott Anderson ~ James Anderson ~ Leonard W. Anderson WWII, Army ~ S.L. Anthony , M.D., Army, (Big Red One) ~ James V. Arbuckle ~ Craig Arras ~ Dennis Ary ~ Steve Ary ~ Lyle Aschenbrenner ~ Charles Augustson , WWII ~ David Auestad ~ Donald Auestad , WWII





B

Jeff Bahr ~ Mike Baker ~ Luke Baldridge ~ Robert Baldridge , Army ~ Ron Baldwin , Army ~ John Bantz ~ James Banse ~ Eugene Barnes ~ Merle Barnett , WWII ~ Jerry D. Bascom Sr. Marine, Vietnam, 1967-89 ~ Jerry D. Bascom Jr, Air Force, 1989 – 1997, military police ~ Vernon Bascom ~ Dick Bashore ~ Valerie Baumgartel ~ Francis Bawden ~ Elmo Baxter , US Coast Guard, WWII ~ Richard Bear ~ Earl Bearbower ~ Toni Bearbower ~ Kirk Beason ~ Charles Beatty ~ Joseph Charles (Charlie) Beatty , WW II, Army ~ Dan Beatty , Col. (US Army) active ~ Garth Beatty ( US Army) ~ Roger Beau , USAF, 1969-1972 ~ Anthony Becker , Navy ~ Monica Becker ~ Francis Beggs ~ Anthony Behounek ~ Bradley Benfer ~ William Benson ~ Dennis Bergen ~ Phillip Bergen ~ Richard Bergen ~ Carl Berry , WW II, Phillippines ~ John Berry ~ Marshall Berry ~ Victor Birch , WWII ~ Donald Bistline ~ Robert Blacksmith , WWII ~ Milvoy Blaha , WWII ~ Dale Blake , Army, Vietnam ~ Jerry Blank ~ Joseph Blank ~ Vincent Blank , Navy ~ Lori Blank ~ Karl Blumer ~ William Bobzien ~ Luverne Bockholt , WWII ~ Alfred J. Boddicker , Navy, WWII ~ Marvin R. Boddicker , US Army, WWII ~ Robert Boddicker , WWII ~ Steven Boddicker ~ Orlando R. “Buzz’ Bolenbaugh , Coast Gaurd, WWII ~ Jay Bolin , Army ~ William Bolin ~ Forrest Bolte , US Army, WWII ~ Lyle Bolton ~ Emil C. Bordewick , WWI ~ James R. Bordwell , WW II ~ Marion Bordwell , WWII ~ Gordon Bowen ~ Yvette Bowen ~ William F. Bower ~ Harry Bradshaw , WWII ~ Donald Bray ~ Brian Bratten , Marine ~ Diamond Bratten , Army, Iraq, 2007-09 ~ Emil Bratten , Army ~ Raymond Brecht , WWII ~ Richard Bridge ~ Cindy Briggs , U.S. Navy ~ Robert Briggs , U.S Navy ~ Toby Brown ~ Richard Brubaker , WWII ~ Russell Brubaker , WWII ~ J. Brunssen ~ Kent Buckingham ~ Kurt Buckingham ~ John Bunten , U.S. Navy ~ Danny Burgess ~ H. Burkhart ~ Arthur Burr , WWII ~ Jeff Bush ~ Otto Bush ~ Robert Bush ~ Edward Busler Army Vietnam ~ Wilbur Busler Army WW II ~ Victor Butz , WWII ~ Harold Byam , WWII ~ Harold Byrant , WW II

C

Roger Calvert ~ Fred Campbell , Army, Vietnam ~ Christopher Cantrell ~ Neil Cantowine , Korean War, Army 11th Airborne Division ~ Frank Boyd Carmen , US Army Air Corps, WW II ~ Joe C. Carrier , WWI ~ Charles Carson , WWII ~ John Paul Casey , Navy ~ Ty John Casey , United States Marines ~ Harold Cassens ~ Leslie Chamberlain ~ John Channell ~ Erastus Gideon Chase , buried in Evergreen Grand Army of the Republic marker, 91st Infantry Regiment of New York, Company D ~ Daniel Chehak, WWII ~ Raymond Chekal , WWII ~ John Cherveny , WWII ~ Robert Cherveny ~ Keith Christianson ~ Larry Christanson ~ Gary Christianson ~ Myron Christy ~ Robert H. Christy ~ Bill Clark ~ Duane Clark ~ Ryan Clemens ~ Kathryn L. Close , USAF, Lt. Col, May 1971 to 1 Feb. 1994 ~ Eldron D. Cobb , U.S. Army, 1968 – 1970 1 yr. Vietnam ~ Ross Coder ~ Joshua Coffland ~ Robert Condry ~ George W. Conklin , WWI ~ Chan Cook ~ Mark Cook ~ Arthur C. Corbett ~ O. Corbett ~ Wilber Corcran ~ Kody Edward Corum ~ Steven Cory ~ Russell Cottrell ~ Burl R. Covington , US Army and US Marine Corps ~ Lyle J. Covington , US Army ~ Charles Cox ~ Shane Cox ~ Paul Coyle ~ Grace Crager , United States Army, Nurse, WW I ~ Olaf Craft~ Maurice Crew , WWII ~ Clark Crisman ~ Eugene Crisman ~ Jack Cromer ~ James Cromer ~ Carroll Crow , US Navy ~ Joseph R. Crow , United States, Navy, Korean, Vietnam, Grande Chef de Garre, Iowa, 1998 ~Darrell Cushman ~ Frank Custer, WWII

D

Robert Dahl ~ DeMont Dake ~ Willis Dake ~ Carole O’Deen Daniel , USAF, 1958-1962 ~ Charles Daniel , USN, WWII Veteran, Served in the Pacific ~ Don Danielson ~ Bill Davis , Army ~ Burton M. Davis , Lieutenant Army Air Corps WWII Fighter Pilot/Flight Instructor for the P-61 (black widow) ~ Charlie Davis , Army, Vietnam ~ David Davis , Air Force ~ Gene Davis ~ Ivan Davis , USMC ~ John Davis , Navy ~ Lee Demoss ~ Charles Denison ~ James Deppe ~ Eugene Grant Dick USN ~ Gregory Eugene Dick USN retired ~ Donald Dill ~ Marvin Dille , WWII ~ William Edmonds , WWII ~ Raymond Engledow , WWII ~ Garland Dixon ~ Randall Dorf ~ J.R. Douglas ~ Ned Douglas ~ Harley Bud Downs , WW II ~ Marvin Drenter ~ Gerald Dripps , Vietnam ~ Larry Lee Driscol , United States Army ~ Dennis Duello ~ Charles Dulin ~ Earl Dulin , Army ~Frank Dulin , Navy ~ Marion Dulin ~ Pearl Dulin , Army ~ Ray Dulin , Army ~ Verle Dulin , Army, WWII ~ Richard Duncalf

E

Joseph Ealy ~ Joseph Earle ~ James Eastwood ~ Laurel Ebert , WWII ~ Donald R Eckhart , Sergeant, Army WWII ~ Carl Edmonds ~ William Edmonds , WWII ~ Paul Egge ~ Max Elliott , WWII ~ Floyd Ellson ~ Dick Ender , Army ~ Raymond Engledow , WWII ~ Bobbi Enos , United States Air Force ~ Bruce Erickson ~ Don Erickson ~ Josh Erickson ~ Bill Ervin ~ Gail Evans ~ Harold Evans ~ Merrill Evans

F

Damian Fairbanks ~ Breandan Fank ~ Wallace W. Farmer , WW II ~ Glenn D. Fee ~ Terry W. Fee ~ Wayne R. Fee ~ Donald Fennern ~ Myron Ferguson ~ Ronald Ferguson ~ Larry Fett ~ Russell Fett , WWII ~ Ronald Fiebelkorn ~ Eugene Finley ~ Bennett Fischer ~ Steve Fisher ~ Wilbur C. Fisher , WWII, United States Army ~ John Fishel, WWII ~ Karl Fisher , Navy ~ Robert Fisher ~ Jerry Fitzgerald ~ P. Fix ~ Dan Flaugh ~ Harold Flickinger ~ Ronald Flickinger ~ Teresa (Flickinger) Vopelak ~ Berwyn Ford , WWII ~ Dale Fowler ~ Joe Lynn Fowler , 4th Inf Div., KIA on May 16, 1969 – On May 16 1969 young Vinton resident and warrior Joe L. Fowler made the ulmimate sacrifice for his country as our Pointman in a firefight near An Khe, Vietnam. May he never be forgotten. By John Nolan ~ Henry Fowler , Navy, Vietnam ~ Lyle Fowler ~ Carl Fraeser ~ Robert Fraley , WWII ~ Gary Frame ~ Delos Frater ~ Floyd Freese , WWII ~ Cletus Friedman , Army ~ Brian Frisbie ~ Edward Fry , WWII ~ Wilhelm Fuchs ~ David Fuehrer ~ Lyle “Shorty” Fuehrer , Army, Korean War ~ William Fuehrer , Army ~ Loyd Furler , WWII ~ James Fuller ~ Albert Furler , WWII

G

Kenneth Gaddy , WWII ~ Ronald Gage ~ Garth Gardemann ~ James Gardner ~ Earl Garr , WWII ~ Bert Garwood ~ Charles Garwood ~ Dale Garwood ~ George Garwood ~ Jack Garwood ~ Thomas Garwood ~ David Gates ~ Judah Gates USMC ~ James Nicholas Gavalas , US Navy, Vietnam ~ Donald R. Geater ~ Lenard Geater ~ March Geater , WWII ~ Ray M. Geater ~ Roger Geater ~ Arleigh A. Geiger , WWII ~ James Geiger , United States Army and Air Force ~ Ronald Geiger ~ Lester Geiger , WWII ~ Warren Geiger~ Stanley Geiken ~ Leo K. Gilchrist , WWI ~ Patrick Gill ~ Dean Gilliatt , WWII ~ Ray Glaudel , Army ~ Aaron Ray Muzingo, U.S. Army, Vietnam ~ Glen Alan Muzingo U.S. Navy 6/18/1968 to 10/14/1977, Vietnam ~ Dave Goodell ~ Don Goodell ~ Jim Goodell ~ Susan Goodell-Gay ~ Eugene Goss , WWII ~ Robert Glass ~ Todd Gloede ~ Verlus Gloede ~ John Patrick Goggins , Vietnam, Petty Officer 3rd Class ~ George Grantham , WWII ~ Kirk Gray ~ Russell Gray , WWII ~ Terry Gray ~ Carl Greaser , Navy, WWII ~ Dan Greaser , CPT, US Army ~ Garrison Yongsan , in Seoul, Korea ~ Lewis Greaser , United States Army, WWI ~ Virgil Greenwood ~ George Grieder , WWII ~ John Gualtier ~ Marion Gualtier ~ Leo Gulick , WWII ~ Keith Gulick ~ Stuart Gulick ~ Alfred Gustafson , Army ~ Gary Gustason

H

Richard Hadley , USN ~ Robert Hadley , WWII ~ George Haefner ~ Jerry Haefner ~ Walter Haloupek , WWII ~ Greg Hallberg , United States Army~ George Hanna ~ Robert Hanneman ~ Eldon Hans ~ Albert “Bert” Hansen , Army ~ Gilbert Hansen , United States Army ~ Roger Hansen ~ David Happel ~ Jim Hargrave , Air Force ~ John Harper ~ Dale Havran , Cpl, Army, 1953 – 1955, Engineer, Korea and Guam ~ Clarence Hawkins ~ Jonathan Healzer , USMC, enlistment 10/23/2001 He served three tours in Operation Iraqi Freedom, including the initial invasion, and Operation Enduring Freedom in Afghanistan ~ Howard Heaton , US Army, WWII, Battle of the Bulge, 82nd & 101st Division ~ Charles Helle ~ Lloyd Heller , WWII ~ David C. Henkle . U.S. Army, Vietnam ~ Blake Henkle , United States Marine Corps, Iraq ~ Larry Henkle , US Army, Vietnam Veteran ~ Terry Henkle , Army, Vietnam ~ Dale Henry ~ Dennis Henry , USAF ~ Dale Hensing ~ George Herger ~ Delmer Hessenius ~ Herman Hessenius ~ John Hessenius , Navy, WWII ~ Randy Heubner ~ Dan Higdon ~ Larry Higdon ~ Ogden K. Hill ~ Robert J. Hillard , WWI ~ Gary Hilmer ~ Daniel J. Hilton , Navy, Vietnam ~ Erik Hilton , Marines ~ Richard Hines , WWII ~ Steven Hite ~ Chester Hobbs ~ James Hodgson ~ Craig Hoepner ~ Dick Hogan ~ Don Holmes ~ Jeff Holmes ~ William Franklin Hopper 24th Iowa Infantry Co. G ~Merle Horak ~ Kenneth Horning , US Air Force ~ James Howard ~ Dennis Hummel ~ Kyle Hummel ~ Larry Hurst ~ Lavern Husted , WWII ~ James Hyde

I

Albert Imler , WWI ~ Robert Inman , WWII ~ Roger Inman

J

Lewis Jackson , WWII ~ Jeremy James ~ Jon Janes , Vietnam ~ Hilbert Janssen , Army, Anchorage, Alaska, Korean Conflict ~Jack Jeffries ~ Brad Johnson , CTT2 (E-5), US Navy, 5 years active (Anchorage, AK) and 3 years active reserve ~ Carl Johnson , WWII ~ Dean Johnson , WWII ~ Duane Johnson , USMC ~ Everett Johnson , WWII ~ Jan Johnson ~ Richard Johnson ~ Robert W. Johnson – WWII ~ Ronald E Johnson USMC KIA 7/8/67 ~ Zenis Johnson ~ David T. Jones , WWI ~ Glen H. Jones , WWI ~ Norman Jones ~ Christopher Jorgensen

K

Lester Kampman ~ John Karrick ~ Tyler Karrick ~ Dan Kearns , Navy, 1991-2011 ~ Heather Kearns , Navy, 1995-2006 ~ Jimmy Kearns ~ John Kearns , Navy ~ Edwin Keffer , WWII ~ Bill Keller , Air Force, Major, Vietnam, 21 years, retired 1989 ~ John Kelley ~ John Kelly , WWII ~ Shannon Kelly ~ Guy Kelso , WWI ~ David Kelty ~ Richard Kelty ~ Darrell Kenney ~ Dick Kenney ~ Gerald “Dean” Kenney , Korean Conflict~ Richard Kerdus ~ Wilfred Kessler , WWII ~ George Kimm , WWII ~ John King , WWII ~ David Kirchner , Gulf War ~ Frederick Kirchner ~Norman Kirchner ~ James Kirk ~ David L Kitner , Vietnam ~ Charles Kleiner ~ Glenn Knaack ~ Jack Knaack ~ Keith Knaack ~ Jack Knaack ~ Keith Knaack ~ Ralph Knaack ~ Byron Knupp ~ Carlton Knupp , WWII ~ Glen H. Knupp , WWII ~ Fred Knuth , WWI ~ Robert Kohl , WWII ~ Arthur Koeppen , WWII ~ Peter Koppen , Navy ~Melvin Koehn , Army ~ Larry Koster ~ Lyle Koutney ~ Don Kramer , Army, Vietnam ~ Gerald Kreutner ~ Russell Kreutner ~ Lyle Kubite , WWII ~ Kurt Kueny, Army, Korea~ Tom Beresford Kueny , Vietnam, Mediterranean ~ Richard Kruckenberg ~ Donald Krumm , WWII ~ Robert Krumm , WWII ~ Gordon “Windy” Kunz , Marines, WWII

L

John Lacy ~ Arthur LaGrange , WWI ~ Robert LaGrange ~ Lester Landgrebe , WWII ~ Daniel R. Lane , Army, 1996 – 1998 in the psych field and field medic ~ Howard Lane ~ Bruce Lange ~ Ronald Larson ~ Gregg E. Latham , Navy ~ Jason Laton ~ Leland Laton ~ James Laughridge ~ Albert Laucht WWI ~ John Lawless ~ Barry Lefstad ~ Andrew Lent ~ William Lenton , WWII ~ Marvin Lerch ~ Leon Lewis ~ Thursby Leise , Army, WW II ~ Ralph Lilja ~ John Lincoln WWII ~ Alvin Lindahl , Army ~ Harold Lindahl ~ Herbert Lindahl ~ Richard Lindsey ~ Terry Lindsey , United States Navy ~ Charles Linsey Jr. ~ Donald Lint , United States Army, Vietnam ~ Orville Lint ~ Richard Lint , WWII ~ John Lipcamon ~ William Loeffers , Navy ~ Eldred Lohrer , WWII ~ Gary Lohrer , Vietnam ~ Harvey Long , WWII ~ Charles Lough , Army ~ Donald Lough ~ John G. Lovejoy , WWI ~ Bill Lovell ~ Lloyd Lovell Sr. ~ Lloyd Lovell Jr. ~ Lyle W. Lovell , Army, Korean ~ Ron Lovell ~ Troy Lovell George G. Luckey, Army Medical Corp, First Vintonian to die in uniform during WWI ~ Roy Lundberg ~ Robert Lutz ~ Herbert Donald Lynch Sgt.,US Army, WWII ~Teri Lynch , Army, Vietnam ~ William Lynch , WW II ~ William J. Lynch , Army ~ Lloyd Laverne Lyons , “Tag”, WWII ~ Gentil “Gent” Lyphout , WW II

M

Mark MacAvao ~ Albert Maeder , WWII ~ Lisa Maestas , US Army ~ Daniel Mahoney ~ Kenneth Mahr ~ Don Mahurin ~ Raymond Maile ~ Duane Mangold ~ Ted Mann ~ Rob Morrow , Marines ~ Harold “Curly” Mann ~Wallace Markland , Korean War ~ Wayne Markland , Korean War ~ Gregg Marshall ~ Lyle Marter ~ David John Martin , U.S. Marine Corps ~ Dr. Donald Martin , Navy ~ Chuck Martinec ~ Dean Martinec ~ Mike Martinec ~ Clyde Mason , WW II ~ Edward Matthews , WWII ~ Donald Mayhew ~ Frank Mayhew WWII ~ Glenn Mayhew WWII ~ Marlyn Mayhew ~ Wayne Mayhew WWII ~ Matthew Maynard ~ Max Maynard , Navy ~ Owen Maynard , Navy ~Mark McAvan ~ Stan McCaleb ~ Dale McClain ~ Wayne McClintock , WWI ~ Verne H. McClurg , Marines ~ Larry McDaniel ~ Jack McDowell ~ Michael McGowan ~ Myron McGowan , Army ~ Wayne McGowan , Army ~ Dedan McIntrye ~ Vernon L. McIntrye ~ Phillip W. McKevitt , WWI ~ Art McLaughlin ~ Jerry McNeal ~ Raymond McNeal ~ Herbert McNeill ~ Bert McNitt ~ Jerry Meadows ~ Michael Meadows ~ Allan Mealhouse , WWII ~ Carl Meeks , Navy ~ Paul Meeks , Army ~ Elton Melberg , WWII ~ Donavon Merchant ~ Harold Merchant , Army ~ James F. Merchant ~ Tom Merchant ~ Jim Messmore ~ Loren Messmore ~ Eldo H. Meyer U. S. Army ~ Richard H. Meyer , USAF, Korean War ~ Thomas Meyers Jr. , WWI ~ Gerald Michael ~ Harold Michael ~ John Michael ~ Larry Michael ~ Roger D. Midthun , Vietnam 1969-71 ~ Clyde Miller , WWI ~ Dennis Miller ~ Elmer Miller ~ James Miller ~ Robert J. Miller , WWI ~ Van Miller -William Milne – Boyd Milroy , WWII, Marines ~ Jack Milroy , WWII, Marines ~ James Milroy , WWII, Army ~ Roderic Milroy , Vietnam ~ Alfred Moody , WWII ~ Charlys Moody ~ Merrill Moore ~ Robert Moore ~ Braxton A. Morrison , Army ~ Brian Morrow ~ Wilson Robb Morrow ~ Keith Mossman ~ Marvill Mostrom , Army ~ Andy Motto ~ Daniel Mulder ~ David Mulder ~ John Mulder ~ John Jason Mullins

N

James Narber ~ Tyler T. Naughton , USAF ~ Michael Naylor ~ Byron Nelson , WWII ~ Walter Nelson ~ Jeremy Neuzil ~ Norman Newton , WWII ~ William Newton ~ LtC. Steven Noe , Army ~ Frederick Noren ~ Gerald Novotny

O

Byron Oehlert , WWII ~ Robert Ogier ~ Carl Ohrt ~ Keith Ohrt ~ Jack Oliphant ~ Keith Oliphant ~ Lyman Oppelt , WWII ~ Lawrence Owens

P

Donald G. Palmer , WWI ~ Benjamin Parmater ~ Clifford Parmater , WWII ~ Jared Parmater ~ Rick Parmater ~ Russell Parmater , WWII ~ Vernon Parmater , Marine ~William Parmater , WWII ~ Clarence Parizek , WWII ~ Valmah Patrilla ~ Leon Pattee . US Army ~ Donald Peacock , WWII ~ Gerald Pederson ~ Jack Peterman , WWII ~ Gerald Petermeier ~ Craig Petersen ~ Dale Petersen ~ James Peterson ~ MM1 SS Merle Pettengill , 1979-1985, USS Archerfish SSN 678 ~ Doyle Pettit , Army, Vietnam ~ Lawrence Phelps , WWII ~ Edward Pickart ~ Billy Pillars US Army 25th Infantry Division, 2005-2010. Served two tours in Iraq ~ Fred Pippert , US Marine Corps, Korea ~ Kevin Pippert ~ David Pladesn , United States Air Force 1961-1965 ~ Bertha Pohlmann~ John Pohlmann ~ Harry D. Popelka , US Army, 1967-1969, Sgt E-5 ~ Louie Popenhagen , WWII ~ James Ponder , WWII ~ Bert Powers WWII ~ Eugene Powers WWII ~ George Power WWII ~ John Powers WWII ~ Robert Powers WWII ~ Roger Powers Vietnam ~ Robert Powers ~ Wilber Powers ~ Charles Prescott , WWII ~ Howard Purdy, United States Marines ~ Raymond Purdy , United States Army, Vietnam ~ Robert Purdy

R

Charles “Chuck” Radcliffe ~ Ronald Radcliffe , US Navy 1969-1973, 3 deployments to Vietnam aboard the USS Navasota AO-106 ~ Thomas Radcliffe , USMC, 1961-1966 ~ Sgt E5 Earl Raitt ~ Oliver Rapps , WWII ~ Michael Raue ~ Roy Raue , WWII ~ Harold Rector ~ Nolan Reed , Army ~ William Reese , Air Force ~ Riley Reeves , Army ~ Michael Reige ~ Virgil Reinhart ~ George Reiss ~ Thomas Reisser ~ Richard Remer , WWII ~ Richard Rethman , Army, Korean War ~Mark Reynolds , WWII ~ Don Richards ~ John O. Rhinehart , United States, Navy, WWII, Korean War ~ Wayne Rhinehart ~ George Rice ~ Robert Rice ~ Ralph Richardson ~ Myron (Mike) Richart ~ Warren Richart Sr. ~ Ernest Riggle ~ Russell Rinker ~ Bill Ripple ~ Roy Rippel ~ Josh Robinson , Army ~ Donald Roepke ~ Frank Rogers ~ Richard F. Rogers ~ Robert C. Rogers ~ Zachary R. Rogers ~ Dale Romman ~ Marcella Romman ~ Oran Rommann ~ Marvin Rommann ~ Carlton Root ~ Todd Rosonke ~ Adam Roster ~ Loren Roster , Army ~ Wayne Roster , Army ~Dale Roszell ~ Lyle Roszell ~ Wayne Rover ~ William “Bill” Rowden, WWII ~ Tex Ruhl, Army, Vietnam ~ James Russell ~ Thomas Russom

S

Alexander Sagan , Navy ~ Drew Sallee ~ Larry Salger , WWII ~ Howard Sanders , WWII ~ James Sarchett ~ Milton Scheib ~ Armond L. Scheiner , Navy ~ Paul Scheiner , Air Force ~ Bernard Schellhase ~ Don Schellhase ~ Lowell Schellhase ~ David Schirm ~ Jackie Holthaus Schlarbaum , United States Navy ~Charles Schlotterback , Army, WW II ~ Frederick Schlotterback , Army, WW I ~ Keith D. Schlotterback , Air Force, Korea & Vietnam ~ Roger W. Schotterback , Navy, WWII ~ Dr. Duane A. Schmidt , Navy ~ Victor Schmidt ~ Dean Schminke ~ Ted Schmitz ~ George Schoening , WWII ~ John A. Schomel , WWII, Navy ~ Richard Schoonover ~ Orville Schrage ~ A.H. Schueler , KIA France, Sept. 1918, Atkins Post named for him ~ John H. Schuelka Jr. , Air Force ~ Eugene Schuelka ~ David Schussler ~ Harold Schulte ~ Alfred Schwartz, WWII Army ~ Kenneth Schwartz , WW II ~ Marion Schwartz , Army, WW II ~ Beryl Scott ~ Robert Sebastian ~ Brian Seeman ~ Harlan Selken ~ Andrew Sellers , Marines ~ Leland C. Sellers , Army ~ Tracy Sellers ~ Donald Shaffer ~ Marvin Shellenberger , WWII ~ Rex Shepherd ~ Thomas Shirley , WWII ~ Jeremy Sills , US Navy ~ Ken Silker ~ Gary Simnacher ~ John Simnacher ~ Dod Smalley , WWI ~ Harold Smalley , WWI ~ Ron Smalley ~ Walter Smalley , WWI ~ Benard Smetzer , WWI ~ Adam Smith , U.S. Navy, 2007 to present, Corpus Christi, TX ~ Albert Smith , WWII ~ Cody Smith ~ Dicky Smith ~ Frank Smith , WWII ~ Ralph Smith ~ Lee Smith Jr. ~ Randy Smith ~ Ancel E. Snyder , WWI ~ Clarence Snyder ~ Wallace Snyder , WWII ~ Dale Speidel ~ David Spencer ~ Glenn Spragle , WWII ~ Harley Spragle , WWII ~ John Spratte , WW I ~ Harold Stahr, WWII ~ Clyde St. Clair ~ Holland H. St Clair , WWI ~ Earl Stahr , Army ~ Ivan Steffenson , WWII ~ Robert ‘Bob’ Steinberg ~ Duane Steinford , U.S. Army, WWII ~ Leonard Steinford , U.S. Army, WWII ~ Margil Steinford , U.S. Navy 1946-1977 E-8, U.S.S. George Washington SSBN-598 ~ SSGT Marvin Steinford , U.S. Army Air Corps, WWII ~ Russell Steinford , U.S. Army, WWII ~ Milton Stoll , WWII ~ John Stiegelmeyer ~ Aaron Streeter ~ Craig Streeter ~ Bill Strong ~ Gene Stueck ~ Kent Stufflebeam ~ Carl Summes ~ Mary Summy ~ Williams Summy ~ Dale Sutton ~ Frank Svoboda , WWII ~ Michal Swallom ~ John Swan , WWII

T

Frank Teffer U.S. Army, Korea ~ Shirley Teneyck ~ Carroll J. Ternus , USMC 1956-1958 ~ Carl Tharp ~ Dennis Tharp ~ Burton Thomsen , WWII ~ Dennis Thompson ~ Rex Thompson ~ Albert Thompsen ~ Mark Timmer ~ Hamilton W. Tobin , WWI ~ Louis P. Tobin , WWI ~ Dale Torpey , US Navy ~ Phil Torpey ~ Bill Travis ~ Brad Trester , Army ~ Gregory Trester , Navy ~ Orville Trimble ~ Kenneth Troe ~ Steven Troe ~ Benny Troxel , United States Army ~ Alvin Harrison Turner, Army ~ Del F Turner, Navy ~ Walter L. Turner, Navy ~ William Edward Turner, Navy

U

Robert Umbenstock ~ Kadel Urice , Army ~ Charles W. Urmey , WWI ~ John J. Urmey , WWI ~ Art Uthoff Jr. ~ George Uthoff ~ Gerald Uthoff ~ Roger Uthoff ~ Stanley Uthofff ~ Bob Utterback

V

Richard Van Fossen ~ Ray Van Steenhuyse , United States Army, nose gunner, North Africa and Italy ~ “Frank” Walter Van Steenhuyse , United States Army, 1971-73 ~ Henry G. Van Eschen PFC, US Army, 1943-1946. Served in the 13th Medical Battalion: China, Burma, India. WWII ~ Harold Vanscoy ~ Marion Vaupel ~ Jack Van Wechel ~ Gerald Vest ~ Randy Vest ~ Harold Vig , WWII

W

William Wacht ~ Christopher Wagner ~ Cale Waldorg , Army Air Corp ~ Neil Waldorf , United States Marines ~ Bradley Walker ~ Norman Walker ~ Ray Walter ~ Elmo L. Walters , WWI ~ Myron Walthart , Navy, WWII ~ Frank Warner ~ Dale Watson , Army ~ Jason Watson ~ John Watson ~ Harold Wiedlitz , WWII ~ Harold Webert , WWII ~ PFC Ben Weekly US MARINES CORPS 2013(Present) ~ Russell Weisert ~ Richard Welbes ~ Victor Westphal , WWII ~ Kenneth Werning , WWII ~Darrell Werning ~ Robert Werning ~ Ralph Wessling ~ Wayne Wetzel ~ Robert Whelan ~ Harold B. White , WWI ~ Marlyn White ~ William White ~ Don Whitson ~ John Whitson ~ Maurice Whitson ~ Richard Whitson ~ Vernon Wieditz , Korean War ~ Ross Wiley ~ Donald W. Wilhelm , United States Air Force, Korean Conflict ~ Joseph E Wilhelm US Army WWII ~ Channing Williams , WWII ~ Edward Z Williams , Army, Civil War, 59th Indiana Volunteer Infantry, took part in General Sherman’s march to the sea, buried in Oakwood Cemetery in Shellsburg ~ D. Williams ~ Kenneth Williams ~ Lonnie Williams ~ Lyle Williams ~ Richard Williams ~ Ralph B. Wilson WWII Navy ~ Nolan D. Winans , Army ~ Wallace A. Winnegar , WWI ~ Norbert Winsor , United States Army, Vietnam ~ Paul L. Wirth , Korea ~ William Wolfe ~ Douglas Wood~ Glen Wood , WWI ~ Jay W. Wood , Coast Guard, 1990-present ~ Dave Woods , Navy, Vietnam ~ Dr. Alan S. Woodhouse Lieutenant, U.S. Public Health Service: assigned to the Coast Guard Training Center in Cape May, N.J. 1969 – 1971 Vietnam ~ Dr. Keith Woodhouse WWII ~ Dr. Stanley R. Woodhouse USAF WWII ~ Homer Woodson , WWII ~ James F. Woolison US Army WWII ~ Lloyd Worthen , WWII ~ Roger Wutzke ~ Wayne G Wutzke KIA May, 1970, 1st Air CAv, KIA in Cambodia ~ Alan Wyckoff ~ Marshall Wyckoff , WWI ~ Richard Wyckoff , Vietnam ~ Russell Wyckoff , WWII ~ Ted Wyckoff

Y

William Yavorsky , WWII ~ Gale Yerkes ~ Delbert L. Yocum – Navy ~ V. J. Youel , WWI ~ Steven Young , US Air Force, Vietnam ~ SGT Wanda Young 1998-2003 US Army ~ Charles Yundt , Air Force

Z

John R. Zahn , Army ~ Bernard Zimpfer ~ Mark Zobac

