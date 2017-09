Vinton-Shellsburg High School students recently received Acadamic Awards for their work last year. Seniors, Juniors and sophomores were recognized for their success in the classroom.

Honorees include:

Class of 2020

Leah Bohnsack

Spencer Cantrell

Haley Clark

Charles Dudley*

Franki Evans

Sonnie Evans

Zandalee Graves

Sam Griffith

Payton Haefner

Morgan Hansen

Hunter Hazen*

Joanna Hendrickson

Jesse Hepker

Davia Herger

Cameron Karr

Lillie Lamont*

Caroline Lang

Madison Novotny

Katelyn O’Brien

Jordan Pattee

Alyssa Reynolds

Abigail Sasek

Rylee Scheel

Ryan Schoettmer

Raeleigh Schulte

Catherine Steele

Taryn Sutton

Amy Thomas

Hanna Timmerman

Lauren Upmeyer

Miranda Walker

Jillian White

*Denotes 4.0 GPA

Class of 2019

Christopher Clements*

Olivia Coder

Alexzondria Diveley

Casey Funk

Nolan Haisman

Cassandra Hazen

Eric Henkle

Grace Horst

Sadie Mauer

Colston Neilson

Katelyn Noren

Brock Ortner

Seth Patterson*

Grace Petrzelka-Gage

Fayth Plower

Weston Powers

Sarah Schminke

Claire Smith

Rebecca Steffen

Morgan White

*Denotes 4.0 GPA

Class of 2018

Matthew Andreesen

Justin Bartz

Taylor Berry

Blake Bohnsack

Natalie Boyer*

Baylee Bruce*

Tanner Cummings

Elisabeth Davis

Taylor Dearborn

Colton Evans

Dylan Geater

Brandis Gerber

Elizabeth Gloede*

Meredith Glynn

Kaitlyn Goodell

Hannah Kalous

Matthew Karr

Sidney Kueny

Jenna Lane

Kamryn Lillie

Zachary Luke

Alexandra Maynard

Bethany Miller

Madeline Moen

Korey Murdock

Denise Perez

Coleson Phelps

Rachel Tandy

Cole Tharp*

Isaac Vrba

Carter Weeks

Erin Wood

*Denotes 4.0 GPA

See the Video of the ceremony HERE.