Webster Farms of Walker was awarded the Grand Champion Bull banner in the Angus Show judged Tuseday at the 2017 Iowa State Fair.

Schroeder Angus of Clarence claimed Reserve Champion Bull and Champion Iowa Bull titles.

Abby Collison of Rockwell City showed the Grand Champion Female as well as the Grand Champion Iowa Female.

Maddy Udell of Sioux City exhibited the Reserve Grand Champion Female.

Additional results below:

Cow/Calf — Cows 3 Years of Age & Younger

1) Courtney Younge, Ventura

2) Maas Angus, Adair

3) Faust Cattle Company, Strawberry Point

Cow/Calf — Cows 4 Years of Age & Older

1) Schermer Angus Cattle, Clarion

2) Shires Angus, Corning

3) Maas Angus, Adair

Junior Heifer Calf — March 1, 2017 & After

1) Norris Angus, Corydon

2) Schroeder Angus, Clarence

3) Dakota DeVore, Promise City

4) Rowdi Van Zee, Sioux Center

5) Buck Creeks J&K, Prescott

6) Evans Farms, Humeston

7) Schermer Angus Cattle, Clarion

8) Janssen Angus, Earlham

9) Evans Farms, Humeston

10) Faust Cattle Company, Strawberry Point

11) Maas Angus, Adair

12) Scottland, Oskaloosa

Junior Heifer Calf — February, 2017

1) Norris Angus, Corydon

2) Courtney Younge, Ventura

3) Brandt Farms, Corning

4) Henderson Farms, Drakesville

5) Bullerman Angus, Adrian, Minn.

6) Schroeder Angus, Clarence

7) Henderson Farms, Drakesville

8) Colton Becker, Atlantic

9) Maas Angus, Adair

10) Janssen Angus, Earlham

11) Head Angus Farms, Derby

12) Head Angus Farms, Derby

13) Brian Boedeker, Clarence

14) Shumate Cattle Company, Bloomfield

Junior Heifer Calf — January, 2017

1) Moffitt Angus Farm, Colfax

2) Brandt Farms, Corning

3) Buck Creeks J&K, Prescott

4) Janssen Angus, Earlham

5) Rowdi Van Zee, Sioux Center

6) Brian Boedeker, Clarence

7) DKT Angus Farms, Ottumwa

8) Becker Ridge Farm, Atlantic

Late Senior Heifer Calf — November & December, 2016

1) Becker Angus, Diagonal

2) Garrett Coffland, Blairstown

3) Hannah Rogers, Wilton

4) Ross Wiertsema, Little Rock

5) Bullerman Angus, Adrian, Minn.

6) Cheyenne Houk, Blakesburg

7) Jane Koppen, Lakota

8) Fair Acres Stock Farms, Waldorf, Minn.

9) Shumate Cattle Company, Bloomfield

10) Schermer Angus Cattle, Clarion

Early Senior Heifer Calf – September & October

1) Nyla Wibholm, Dows

2) Country Lane Farm, Ringle, Wis.

3) Cale Jensen, Plainfield

4) Osage Grass & Livestock, Eagleville, Mo.

5) K&J Angus, Larchwood

6) Kacie Herring, Cedar Falls

Early Senior Heifer Calf – September & October

1) Taylor Duckett, New Liberty

2) Ellie Weaver, Dougherty

3) 2K Cattle Enterprises, Glen Haven, Wis.

4) Breeze-Hill Angus, State Center

5) 2K Cattle Enterprises, Glen Haven, Wis.

6) Rowdi Van Zee, Sioux Center

7) Schermer Angus Cattle, Clarion

8) Hickory Knoll, Tipton

9) DKT Angus Farms, Ottumwa

Late Summer Yearling Heifer — July & August, 2016

1) Buck Creeks J&K, Prescott

2) Catie Collison, Lake City

3) Courtney Younge, Ventura

4) Riley Sieren, Washington

5) Sygar Maple Angus, Bloomington, Wis.

6) Jordan Dawson, Urbandale

7) CT +3 Farms, Centerville

Early Summer Yearling Heifer — May & June, 2016

1) Country Lane Farm, Ringle, Wis.

2) Lexi Knapp, Bloomfield

3) Henning Farms, Janesville, Wis.

4) Erica Chapman, Tipon

5) Sydney Younge, Ventura

6) K&J Angus, Larchwood

7) Mycah Weaver, Dougherty

8) Jane Koppen, Lakota

9) Eric Plagman, Cumberland

10) Breeze Hill Angus, State Center

11) Sienknecht Cattle Co, Gladbrook

12) Schermer Angus Cattle, Clarion

13) Hickory Knoll, Tipton

April Junior Yearling Heifer – April 2016

1) Abby Collison, Rockwell City

2) Courtney Younge, Ventura

3) Buck Creeks J&K, Prescott

4) Franchesca DeVore, Promise City

5) Darbyshire Farms And Show Cattle, Morning Sun

6) Becker Ridge Farm, Atlantic

7) Brandon Burmeister, Columbus Junction

8) Erica Driscoll, Williamsburg

April Junior Yearling Heifer – April 2016

1) Cale Jensen, Plainfield

2) Garrett Coffland, Blairstown

3) Terry Kruse, Rudd

4) 2K Cattle Enterprises, Glen Haven, Wis.

5) Jackson Soy, Columbus Junction

6) Emma Deppe, Winterset

7) Gatlin Rogers, Wilton

March Junior Yearling Heifer – March, 2016

1) Brad Mcconahay, Corydon

2) Becker Angus, Diagonal

3) Brynn Nickle, Clearfield

4) Terry Kruse, Rudd

5) Haley Greiman, Perry

6) Nyla Wibholm, Dows

7) Deppe Angus, Waverly

8) Deppe Angus, Waverly

9) Emilee Bennett, Gravity

10) Front Pasture Cattle, Winthrop

March Junior Yearling Heifer – March, 2016

1) Country Lane Farm, Ringle, Wis.

2) Cale Jensen, Plainfield

3) Henning Farms, Janesville, Wis.

4) Sayge Polo, Derby

5) Emma Deppe, Winterset

6) Sygar Maple Angus, Bloomington, Wis.

7) Paulsrud Angus Farm, Danbury

8) Nic Brase, Plainfield

9) Dakota Creek Farms, Stanhope

Early Junior Yearling Heifer — February, 2016

1) Maddy Udell, Sioux City

2) Cade Bracker, Remsen

3) K&J Angus, Larchwood

4) Madison Collison, Rockwell City

5) Breeze-hill Angus, State Center

6) Logan Schroeder, Pella

7) Andy Driscoll, Williamsburg

8) DELAINA OLSON, Red Oak

9) Conner Murty, Gladbrook

Early Junior Yearling Heifer — February, 2016

1) Webster Farms, Walker

2) Breeze Hill Angus, State Center

3) Colton Becker, Atlantic

4) Shelby Greiman, Goodell

5) Coryn Wilson, Donahue

6) Paulsrud Angus Farm, Danbury

7) Layne Murty, Gladbrook

8) Shires Angus, Corning

9) Dakota Creek Farms, Stanhope

Early Junior Yearling Heifer — January, 2016

1) Becker Angus, Diagonal

2) Webster Farms, Walker

3) JOHNSON CORNER CATTLE, Fort Dodge

4) Jane Koppen, Lakota

5) Bullerman Angus, Adrian, Minn.

6) Baylee Head, Derby

7) Erica Chapman, Tipon

8) Erin Driscoll, Williamsburg

9) Will Lapke, Lamotte

10) Front Pasture Cattle, Winthrop

11) Jacob Boedeker, Clarence

12) CT +3 Farms, Centerville

Early Senior Yearling Heifer — September & October, 2015

1) Abby Collison, Rockwell City

2) Hannah Rogers, Wilton

3) Joel Herring, Cedar Falls

4) SJS Cattle, Lucas

Junior Bull Calf — March 1, 2017 & After

1) Janssen Angus, Earlham

2) Tanner Clark, Swan

3) Scottland, Oskaloosa

Junior Bull Calf — January & February, 2017

1) Mardesen Family Angus, Oxford

2) Brandt Farms, Corning

3) Bullerman Angus, Adrian, Minn.

4) Schermer Angus Cattle, Clarion

5) Janssen Angus, Earlham

6) Brandt Farms, Corning

7) Shumate Cattle Company, Bloomfield

8) Schermer Angus Cattle, Clarion

9) K&J Angus, Larchwood

10) Paulsrud Angus Farm, Danbury

Late Senior Bull Calf — November & December, 2016

1) Shumate Cattle Company, Bloomfield

Early Senior Bull Calf — September & October, 2016

1) Schroeder Angus, Clarence

2) DKT Angus Farms, Ottumwa

Late Summer Yearling Bull — July & August, 2016

1) Schroeder Angus, Clarence

2) Double C Stock Farm, New Sharon

3) Hickory Knoll, Tipton

Early Summer Yearling Bull — May & June, 2016

1) Deppe Angus, Waverly

2) Hickory Knoll, Tipton

April Junior Yearling Bull — April, 2016

1) Webster Farms, Walker

2) Faust Cattle Company, Strawberry Point

March Junior Yearling Bull — March, 2016

1) Osage Grass & Livestock, Eagleville, Mo.

2) Courtney Younge, Ventura

3) Maas Angus, Adair

4) Lexi Knapp, Bloomfield

5) Scottland, Oskaloosa

Early Junior Yearling Bull — January & February, 2016

1) 2K Cattle Enterprises, Glen Haven, Wis.

2) Willow Branch Stock Farm, Bloomfield

3) Maas Angus, Adair

Summer Senior Yearling Bull — May thru August, 2015

1) Woodruff Angus Farms, Milton

Junior Get of Sire

1) Schroeder Angus, Clarence

2) Deppe Angus, Waverly

3) Janssen Angus, Earlham

4) Schermer Angus Cattle, Clarion

Get of Sire

1) Janssen Angus, Earlham

2) Schermer Angus Cattle, Clarion

Produce of Dam

1) Schroeder Angus, Clarence

2) Deppe Angus, Waverly

3) Janssen Angus, Earlham

4) Faust Cattle Company, Strawberry Point

Grand Champion & Reserve Cow/Calf Pair

Grand) Courtney Younge, Ventura

Res. Grand) Schermer Angus Cattle, Clarion

Champion & Reserve Junior Heifer Calf

Champion) Norris Angus, Corydon

Reserve) Moffitt Angus Farm, Colfax

Champion & Reserve Senior Heifer Calf

Champion) Nyla Wibholm, Dows

Reserve) Becker Angus, Diagonal

Champion & Reserve Intermediate Female

Champion) Buck Creeks J&K, Prescott

Reserve) Catie Collison, Lake City

Champion & Reserve Junior Female

Champion) Maddy Udell, Sioux City

Reserve) Cade Bracker, Remsen

Champion & Reserve Senior Female

Champion) Abby Collison, Rockwell City

Reserve) Hannah Rogers, Wilton

Grand Champion & Reserve Female

Grand) Abby Collison, Rockwell City

Res. Grand) Maddy Udell, Sioux City

Champion Iowa Female

Champion) Abby Collison, Rockwell City

Champion & Reserve Junior Bull Calf

Champion) Mardesen Family Angus, Oxford

Reserve) Brandt Farms, Corning

Champion & Reserve Senior Bull Calf

Champion) Schroeder Angus, Clarence

Reserve) Shumate Cattle Company, Bloomfield

Champion & Reserve Intermediate Bull

Champion) Deppe Angus, Waverly

Reserve) Schroeder Angus, Clarence

Champion & Reserve Junior Bull

Champion) Webster Farms, Walker

Reserve) Osage Grass & Livestock, Eagleville, Mo.

Champion & Reserve Senior Bull

Champion) Woodruff Angus Farms, Milton

Grand Champion & Reserve Bull

Grand) Webster Farms, Walker

Res. Grand) Schroeder Angus, Clarence

Champion Iowa Bull

Champion) Schroeder Angus, Clarence